蔚藍東岸招標售3,530萬元　呎價創油塘新高

他又指，有買家斥資3,000萬元購入兩間三房單位，有信心今日可售出逾九成單位，預期下周初會加推新價單，新一批單位有1至2%加價空間。

對於第四波疫情爆發，方俊表示，發展商屬於被動，但今日賣樓情況熱鬧，反映市場對優質新盤需求殷切，會盡量跟足防疫指引安排市民睇樓及買樓。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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