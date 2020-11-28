蔚藍東岸招標售3,530萬元 呎價創油塘新高
2020年11月28日 17:08
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五礦地產營銷及市務總監方俊
由五礦地產(00230)發展的油塘蔚藍東岸，周六(28日)首度公開發售278伙及招標1伙，該公司營銷及市務總監方俊表示，招標發售的1座2樓B室，實用面積1,212方呎，以3,530萬港元售出，呎價29,125元，為油塘區新高。
他又指，有買家斥資3,000萬元購入兩間三房單位，有信心今日可售出逾九成單位，預期下周初會加推新價單，新一批單位有1至2%加價空間。
對於第四波疫情爆發，方俊表示，發展商屬於被動，但今日賣樓情況熱鬧，反映市場對優質新盤需求殷切，會盡量跟足防疫指引安排市民睇樓及買樓。
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