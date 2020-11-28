美零售報捷！感恩節銷售近400億　刷新紀錄

美國感恩節前後是美國傳統零售旺季的開始，但疫情改變了消費模式，愈來愈多消費者進行網購！據Adobe數字顯示，美國周四(26日)感恩節當日的網上零售銷售按年大升21.5%，至破紀錄51億美元(約397.8億港元)，當中近半透過智能手機落單。

Adobe並估計，周五(27日)「黑色星期五」銷售亦勢破頂，按周五晚上數字推算，估計全日金額介乎89億至96億美元，按年升20%至29%。此外，Adobe亦預期周一(30日)「網絡星期一」是歷來網購成績最勁的一日，料金額介乎112億至130億美元，按年增長19%至38%，而全個年尾零售旺季總網購金額料達1,890億美元。

Adobe指出，在「黑色星期五」，以玩具及個人護理產品最熱銷，較10月平均分別激增294%及278%；辦公室用品及床上用品銷售亦大增114%及109%。至於服裝在感恩節的網上銷售雖然較10月錄得增長，但仍低於去年同期水平。

據Truist Securities報告估計，網購「一哥」亞馬遜在整個零售旺季的網購市佔率，由去年的36%升至42%，反映疫情加速網購趨勢，帶動破紀錄消費者在網上購物。該行分析員認為，亞馬遜是投資網購概念最佳方法，重申目標價3,650美元。亞馬遜周五股價收報3,195.34美元，升0.32%。

本周較早前，美國全國零售商聯會(NRF)估計今年網購及非實體店銷售將按年增加20%至30%，至介乎2,025億至2,184億美元，較去年的1,687億美元大幅攀升。

NFR亦預測今年美國11至12月期間的整體零售銷售增長將介乎3.6%至5.2%，增幅分別超過去年及過去5年平均的4%及3.5%增幅，而金額由去年的7,291億美元增至7,553億及7,667億美元。

Customer Growth Partners總裁約翰遜亦預期今個假期旺季銷情將好過去年，主要是儲蓄及可支配收入增加，並稱美國消費者在今個聖誕有1.2萬億美元「彈藥」可花費。

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