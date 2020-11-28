金磚國之父：拜登政府將令中國更頭痛　原因係...

有「金磚國之父」稱號的著名經濟學家奧尼爾在訪問中認為，相比執政近4年的特朗普政府，中國似乎將更擔心新當選美國總統的拜登。

特朗普上任以來，單方面向中國實施關稅，並在社交媒體批評中國的貿易政策，所觸發的貿易戰拖累全球經濟。相反，歐盟採取不同手法應對中國，主要透過傳統機構如世界貿易組織(WTO)及二十國集團(G20)。

曾任高盛首席經濟師、現為英國智庫機構Chatham House主席的奧尼爾認為，拜登將可能透過上述的國際性機構推動多邊貿易協議，意味中國或會面臨華府和其他國家更多的實質行動。

奧尼爾指出，拜登團隊在一些重要議題上有更強烈信念，可能利用現有國際平台要求中國合符一些標準，這會有別於特朗普的個人談判風格。

他並舉例，中國過去在碳排放增加方面，經常與美國發生衝突，惟特朗普上台後美國的政策出現轉變，紓緩中國在減排上的壓力。不過，中國在美國大選前改變立場，宣布在2060年將碳排放降至零，認為美國大選實際上已迫使中國的想法作出了一些改變。

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