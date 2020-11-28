本木首輪單位接近售罄　加推36伙應市

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，首輪推出的開放式、1房戶及2房戶均已售罄。項目客源以本地買家為主，當中有不少為投資客，亦不乏外藉人士。

因應市場反應熾熱，現加推價單3號應市，共涉及36伙，全數為標準單位，戶型涵蓋開放式至3房，當中包括10伙開放式、19伙1房、3伙2房及4伙3房單位。折實售價介乎逾625.18萬至逾2,225.42萬元，折實呎價由22,607至29,593元。個別單位售價輕微上調1至2%，主要反映單位樓層及坐向。價單顯示，該批單位折實平均呎價為25,727元。

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