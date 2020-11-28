瑞士央行前行長：市場低估通脹風險

曾任瑞士央行行長的全球最大基金公司貝萊德副主席希爾德布蘭德(Philip Hildebrand)認為，金融市場低估了中期通脹上升的風險，特別是即使通脹上升，央行也難於加息。

希爾德布蘭德日前表示，全球負債在疫情下爆升，收緊貨幣政策將變得政治化，因為政府將面臨更大的償付成本，故即使通脹開始上升，退出現有貨幣政策將會是一項挑戰。他亦提到，部分央行試圖產生通脹「超標」(overshoot)的情景，這趨勢因政府向央行施壓，要求更長時間維持低息而進一步強化。

此外，他亦不同意「通脹已死」的市場普遍觀點，因為疫情之後，全球供應鏈一體化的程度下降，會推高成本及工資，可持續及更環保的生產，亦導致成本上升。而跨國企業因競爭減少，議價能力得以提高，可把工資成本上升轉嫁至消費者。

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