日央行炒股勁賺逾4300億 市場仍有不滿...

日本央行日前發表半年報告，披露截至9月底止，持有近4,000億美元的日本股票交易所買賣基金(ETF)，並帳面勁賺560億美元(約4,368億港元)。惟部分市場人士對當局的龐大入市行動提出質疑。

日央行在金融海嘯後已開始買入當地股票ETF，目的並非為賺錢，而是鼓勵經濟中的風險偏好，以確保物價穩步上升。不過，今年3月，為應對疫情的衝擊，當局把每年吸納ETF的上限提升1倍至1,150億美元，單計3月份，掃入金額已達150億美元。

雖然現在回看，日央行的入市時機甚準，迄今股市從今年低位反彈60%，近日徘徊29年新高。但日央行行長黑田東彥透露，當局3月入市初期，一度錄得龐大損失。

除日本通脹一直未見起色，未達原先目標外，市場開始擔心日央行現時透過ETF，坐擁相當於6%日本整體股票，可能衝擊當地資本主義制度。NRI研究所策略員Shinge Ide指出，日央行的大量持股，可能損害當地的企業管治，因為該行不能像其他股東監察公司的發展策略和管理層的表現。

此外，三菱UFJ摩根士丹利證券經濟師Naomi Muguruma表示，龐大的帳面利潤意味當局的股票持倉愈滾愈大，將會有外面聲音要求央行出售股票或制定退出策略。

不過，黑田本周在國會委員會上稱無計劃作出改變，提到必須防範市場不穩，導致企業和家庭信心轉壞，而吸納ETF有效地紓緩疫情引發的不穩定。

有日央行前官員最近建議，當局可透過金融機構向個人投資者出售ETF而非在公開市場拋售，認為這方法可避免市場混亂，亦鼓勵家庭把儲蓄，由零回報的銀行戶口轉到較高風險的資產。

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