歐股本月市值漲13萬億　專家睇好明年跑贏美股

儘管歐洲最近疫情惡化，但無阻區內股市11月迄今市值進帳1.7萬億美元(約13.26萬億港元)，最具代表性的Stoxx歐洲600指數本月累升15%，而過去20年中，只曾有4個月升幅逾10%。現時該指數勢打破2009月4月的紀錄高位，當時由銀行、保險及汽車股帶動升市，而今次連石油股亦加入升市「派對」。

美國大選後政局逐漸明朗，加上疫苗研發出現突破，帶動全球股市大升，尤以歐股升幅最凌厲。據外電統計顯示，在全球93個主要股市指數中，本月升幅排名首10位中，歐股便佔9個月，其中，希臘、西班牙及意大利指數均漲逾20%，而這3個市場金融股的比重最大。

基金公司Amundi股票主管Kasper Elmgreen指出，疫苗消息意義十分重大，因為經濟及生活未來有望回復正常，觸發股份輪轉(rotation)，資金由動力及增長股，轉到周期性及價值股。

歐洲一些受疫情打擊最嚴重的行業包括航空及旅遊相關股份，憧憬明年業務恢復而被炒高，前者11月迄今勁升43%，投資者亦押注銀行股明年可回復派息，本月股價累漲34%，能源股亦升35%。

事實上，高盛、摩根大通、巴克萊、花旗、瑞信、美銀及法國巴黎銀行均預期，價值股未來數月表現進一步會跑贏。

此外，Quilvest財富管理投資委員會成員Bob Parker認為，其他股市未來6至9個月的表現會好過美股，因為投資者將轉投一些從疫情中最快復甦、增長前景最持久及估值較低的市場。他預期歐洲股市明年將跑贏美股，尤其是英國、西班牙及意大利。

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