陳鳳珠：料港股續於高位整固

港股曾突破27,000點關口，惜未能企穩，目前恒指繼續於高位上落，並沿著10天線向上。因多家大型企業進行新股招股，預料市場焦點將再次轉至新股市場，同時，資金重返新經濟行業，估計大市短線將繼續於高位整固。

香港新一份施政報告公布擴大本港與內地金融市場的互聯互通機制，範圍包括於本港上市、但未有盈利的生物科技股，目前本港未有盈利的生物科技股份超過20隻，未來有機會讓北水參與，但具體細節及要求仍待香港證監會、中國證監會及滬深交易所公布。

近期除內地的網購節外，亦踏入感恩節及聖誕節的消費旺季，料全球物流及貨運的需求大幅提升。由於受疫情影響，部分企業的訂單轉移至內地，因此對內地的海運集裝箱需求增加，而貨櫃運費亦續升，尤其亞洲至歐洲、以及亞洲至新加坡的航線。

另外，快遞需求提升亦增加對瓦楞紙的需求，而內地宣布逐步減少進口外國廢料，料將刺激瓦楞紙箱的價格上升。此外，內地的紙價亦呈現上升趨勢，目前內地的紙廠庫存相對較低，尤其產能於短期內無法增加，在供應相對緊張下，紙價或會維持上漲趨勢。

早前於二十國集團領導人會議中，內地表示將力爭二氧化碳排放於2030年前達到峰值，並爭取2060年前實現碳中和，預期內地將積極推動光伏及風電發展，未來將不斷提升新能源裝機比例，並通過結構轉型、能效提升、儲存技術等方法推動新能源發展。其實，今年光伏相關股份普遍受市場關注，而近期光伏玻璃供應緊張，產品平均價格保持在歷史高位，預期光伏發展有望加快，繼續支持光伏行業做好。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)

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