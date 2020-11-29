曜熊理財：歐元區基金復甦之路艱難

在新冠肺炎疫情下，歐洲經濟的復甦步伐並不順利。零售商的破產潮遠未結束，中小企業仍在生死邊緣掙扎，衰退幅度超過2009年，歐盟統計局資料顯示，歐元區2020年首季度國內生產總值按年下降3.3%。

自從今年春天，疫情開始在歐洲地區逐漸蔓延之後，航空、零售及旅遊業等多個行業在生死邊緣掙扎，即使是逐步取消疫情限制措施之後，不少歐洲企業仍處於困境中，復甦程度遠未達到疫情前水平。

今年中，歐洲經濟一度反彈，但第4季度經濟再度收縮，遭受重創的歐元區將是經歷一輪W形的反彈。這一次歐盟受新冠疫情打擊與2008年的金融危機並不相同。這一次是由服務業、製造業停滯而導致的經濟危機，預計要再過多一兩年才能回暖。

今年底歐元區經濟以黯淡收尾，採購經理指數11月觸及6個月以來的新低，表明該地區經濟再度陷入收縮，這又是黎明前的黑暗。但在新冠疫苗研發取得突破後，預計2021年的前景會明朗起來。歐洲經濟有望在2021年實現5%以上的強勢反彈。

新冠疫苗增強了人們對2021年回歸正常生活的預期，企業對未來一年更加充滿希望。製造業信心指數上升到2018年3月以來的最高點。儘管出現新一輪封鎖，服務業信心指數也有所上升。

歐洲基金表現如全球經濟一樣，出現反彈，但這只是復甦的第一步，未來復甦形態為W形波動，基金回升之路仍將漫長、且充滿不確定性。如果疫苗推廣得以順利進行，樂觀情緒將為投資者帶來新機會。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉

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