陳樂怡：恒指兩萬七關阻力仍大　投資者可先獲利離場

受惠疫苗持續出現正面消息，環球投資氣氛向好，加上美國總統大選結果明朗化，帶動港股一度突破26,800點及27,000點等主要關口。不過，近期的強勢板塊出現先行調整的情況，不排除投資者先行獲利。

事實上，在多國均採取較寬鬆的貨幣政策下，推動年內風險資產表現，而臨近年結，投資者有因鎖定利潤。此外，由於年內的股票市場錄得不俗的升幅，部分基金或需調整其股票持倉以維持股債佔比，股票市場可能受到一定沽壓。雖然大市近期企於10天線之上，但明顯欠缺進一步的上升動力，估計於27,000點的阻力仍較大。

資金近期輪流炒作新舊經濟股，主因歐美疫情仍嚴峻同時，疫苗亦持續出現正面消息。整體上，由於市場較憧憬疫苗可加快經濟復甦，目前投資氣氛仍可維持，而美國10年期債息上升，加上美元匯價走弱，均反映風險胃納仍較強。投資者需要留意，由於資金流出黃金等避險資產，近日金價見回落。事實上，年內金價主要受惠投資需求帶動，在黃金的吸引力減退下，將不利投資需求及限制金價表現，200天線近1,800美元為主要支持。

目前本港的香港銀行體系結餘逾4,500億元，市場流動性充足，對港股起了一定的支持作用。不過，隨着多隻熱門新股包括京東健康及藍月亮等招股，且預期認購反應將較熾熱，或令資金造成分流，將進一步限制大市表現。另外，近期個別企業趁高位配股集資，若相關活動會增加，將不利投資氣氛及資金流，近日累積升幅較大及估值較高的股份宜注意調整風險。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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