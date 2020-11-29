葉尚志：料金價長期利好　山東黃金可趁低收集

市場對於經濟復甦的預期信心仍在，帶動資金有繼續流向股市的傾向，其中美股道指已升抵3萬點的歷史新高，而在亞太區股市方面，南韓KOSPI指數及台灣TWSE指數亦創歷史高位。

相對來說，港股的走勢就顯得有點落後，恒指距離歷史高位33,484點仍有好一段路程，而在年內更是仍錄得有5%跌幅。情況對於港股總體可以帶來良好的安全邊際，尤其是估值合理的優質股，可以是考慮配置的時機。

事實上，隨着美國總統選舉的不明朗因素逐步消除，加上疫苗研發有進一步新進展，市場避險意識出現下降，是導致金價在11月表現回軟的原因。然而，全球央行在過去半年推出的量化寬鬆政策，相信目前仍未到了可以收回來的時點；另一方面，若經濟如期復甦，估計通脹也將伴隨而來，而這些都是有利金價長期表現的因素。建議可於18元以下逐步趁低收集，中長線目標價看28元，止蝕位於15元。

第一上海首席策略師葉尚志

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