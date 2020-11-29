郭家耀：受惠內地消費市道增長　百勝中國前景樂觀

商務部日前對10月份消費市場情況進行解說，表示在十一長假期及各類促消費活動帶動下，居民消費需求充分釋放，社會零售總額加速增長，顯示出中國消費市場的巨大潛力、強大韌勁和旺盛活力。

消費市場呈現4方面特點，包括：

1)消費增速進一步加快。10月社會消費品零售總額按年增長4.3%，增速較9月加快1個百分點，為今年以來最快增速，連續3個月保持增長。商務部重點監測的8,000家零售企業銷售額按年升2.2%，增速較9月加快0.4個百分點，連續5個月增長。十一長假全國零售和餐飲重點監測企業銷售額約1.6萬億元人民幣(下同)，按年增4.9%。

2)汽車等商品消費快速增長。10月份商品零售額3.4萬億元，按年增長4.8%，增速較上月加快0.7個百分點。在限額以上單位15大類商品中，有12類增速較上月不同程度提高。其中，汽車市場需求旺盛，銷售繼續加快，按年增12%，增速連續4個月超過兩位數，新能源汽車銷量按年翻倍增長；化妝品、文化辦公用品銷售分別增長18.3%、11.7%，持續7個月保持增勢；服裝鞋帽、日用品、通訊器材銷售加快復甦，分別增長12.2%、11.7%和8.1%。

3)餐飲等服務消費加快復甦。10月份餐飲收入按年增0.8%，比上月回升3.7個百分點，今年以來首次實現正增長。交通運輸、文化體育娛樂等服務業市場活力旺盛，商務活動指數處於59%以上較高水平。全國快遞業務量達80億件，按年升38.9%，連續7個月增幅超過30%。

4)網上消費持續高速增長。1至10月全國網絡零售額9.1萬億元，按年增長10.9%，較1至9月提高1.2個百分點。其中實物商品網上零售額7.6萬億元，按年增16%，增速比上月加快0.7個百分點，佔社零總額比重24.2%，比去年同期提高4.8個百分點。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)

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