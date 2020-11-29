鄺紫珊：美大選後股市暢旺　需注意短線出現較大調整

現時各國政府加速開發疫苗，也取得良好進展，預期疫苗上市時間不遠。在疫情有望逐漸降溫下，加上明年全球經濟展望可從谷底回升，由於資金持續流入股市，預期全球股市持續看升。

從歷史經驗去看，過去20年，全球股市(MSCI世界指數)第4季上升機率高達近70%，而在全年股市當中上升機率最高的季度；建議投資者可等待調整時分批布局，也可考慮優先布局與民生、旅遊及基建原材料等相關的基金。

目前，美國疫情雖未能迅速緩和，但也不見得有大幅惡化迹象，尤其是拜登上場，預期將推出更多防疫措施以控制疫情，加上經濟正逐步回溫，從企業財報顯示，多家大型科技公司的表現勝預期，企業在目前艱難的環境下，其調整反而可讓股份為未來上升提供支撐。

從兩大經濟體基本面來看，美國經濟持續穩健上升，美國供應管理協會(ISM)製造業就業指數自4月觸底後便按月回升，主要受惠於強勁的新訂單及就業增長，其中10月製造業ISM更是躍升至59.3，創下近兩年新高。

民主黨及共和黨對新一輪刺激方案仍未達成共識，但預期消費動力仍有動力支撐，不致於持續萎縮，反而有望復甦，預期第4季製造業仍有機會維持擴張格局。

中國方面，因疫情控制較理想，內需已回復至疫情前的水平，在配合年底消費的旺季，以及國策的推展，未來經濟增長可而預期，有望對全球股市帶來支持。

由於美國總統大選後，預期股市仍相當暢旺，但投資者要注意短線升多可能會出現較大的調整，投資者可利用分批加大投資額以掌握其升勢。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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