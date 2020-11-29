反駁人民幣匯率低估指控　華商務部促美方停止反補貼調查

美國商務部日前公布調查報告，指涉事中國索帶企業的補貼幅度為122.5%。中國商務部貿易救濟調查局負責人周六(28日)回應指，美方所指的人民幣匯率低估結論，是基於有嚴重錯誤的美國財政部報告得出，做法錯誤及站不住腳，並嚴重違反國際規則，敦促停止反補貼調查。

貿易救濟調查局負責人指，美國商務部沒有按照世界貿易組織(WTO)規則的要求作調查和論證。美國財政部報告以中方缺乏透明度為由，沒有任何數據分析即得出2019年人民幣對美元匯率低估5%的結論，是完全錯誤。

負責人強調，中國已於2015年加入國際貨幣基金組織數據公布特殊標準(SDDS)，並按該標準披露外匯相關數據，完全符合國際標準。負責人引用《關稅及貿易總協定》第15條，指涉及外匯安排時成員國應與國際貨幣基金組織磋商，由國際貨幣基金組織作裁定，美國商務部無權越俎代庖。

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