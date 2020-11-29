【星期一．炒啲乜】疫情再度惡化　12月投資宜守不宜攻？

美股道指於上周二(24日)首度升破3萬點大關，以30,046點創新高收市，帶挈港股上周三(25日)重上27,000點的心理關口，重返今年2月底的近9個月高位，惟上周五(27日)收市未能企穩27,000點，市場觀望全球股市後市走勢。

香港新一份施政報告中，針對股票市場，提出未有盈利生物科技公司將列「互聯互通」選股範圍內，刺激最有機會率先獲納入的生科股股價做好。樓市方面，於11月26日起撤銷非住宅物業雙倍印花稅，個別地產股略見炒作。

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