【星期一．炒啲乜】疫情再度惡化 12月投資宜守不宜攻？
2020年11月29日 10:00
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美股道指於上周二(24日)首度升破3萬點大關，以30,046點創新高收市，帶挈港股上周三(25日)重上27,000點的心理關口，重返今年2月底的近9個月高位，惟上周五(27日)收市未能企穩27,000點，市場觀望全球股市後市走勢。
香港新一份施政報告中，針對股票市場，提出未有盈利生物科技公司將列「互聯互通」選股範圍內，刺激最有機會率先獲納入的生科股股價做好。樓市方面，於11月26日起撤銷非住宅物業雙倍印花稅，個別地產股略見炒作。
面對全球新冠肺炎疫情再度轉趨嚴峻，香港已進入第4波，展望本周，踏入今年最後一個月份，恒指公司最新一季季檢將於12月4日收市後生效，恒指成分股將增至52隻，其中新增安踏(02020)、百威亞太(01876)，以及將於周一(11月30日)派發成績表的美團(03690)，市場不排除資金短期將有明顯轉倉活動。
新股市場同樣精彩，5隻新股齊齊招股，包括京東(09618)分拆的京東健康(06618)、由華潤置地(01109)分拆的華潤萬象(01209)，以及領地控股(06999)、大唐集團(02117)及佳源服務(01153)，市場反應不同，投資者部署時，可參考以下專家的財經分析及建議，做好投資準備。
1、【陳鳳珠：料港股續於高位整固】
2、【曜熊理財：歐元區基金復甦之路艱難】
3、【陳樂怡：恒指兩萬七關阻力仍大 投資者可先獲利離場】
4、【葉尚志：料金價長期利好 山東黃金可趁低收集】
5、【郭家耀：受惠內地消費市道增長 百勝中國前景樂觀】
6、【鄺紫珊：美大選後股市暢旺 需注意短線出現較大調整】
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