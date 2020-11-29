陳茂波：現階段住宅市場不具備「撤辣」空間

港府在新一份施政報告中決定撤銷工商舖的辣招稅，本月26日起買方毋須支付雙倍稅率，不過住宅物業的辣招稅則維持不變。財政司司長陳茂波周日(29日)在網誌撰文指，現階段不具備放寬住宅物業市場需求管理措施的空間，當局會密切留意市場，毋須就「撤辣」訂出硬指標或時限。

他表示，經濟持續萎縮及疫情導致店舖經營倍添困難，不少地區都出現商舖空置的情況，而商廈情況亦然。不少持有商用物業的公司，在面對經營或周轉壓力時，即使想透過將物業抵押貸款或出售套現以解燃眉之急，也面對較大困難，因此向政府建議撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅(DSD)，冀能減低交易成本，讓面對財政困難的業主較易促成交易以靈活周轉。

他解釋，非住宅物業市場過去政府很少介入干預。在多輪需求管理措施當中，只有在2013年引入的DSD是適用於非住宅物業。可是，過去兩年在中美貿易摩擦、本地社會事件和新冠病毒疫情的多重打擊下，商用物業市場已明顯下調，當年高企的價格及熾熱炒風已不復存在。他舉例說，以寫字樓為例，現時售價較2013年引入措施時相比，累計升約21%，只與期內的物價升幅相約，而零售舖位價格更比當時低1%；而交投量方面，今年以來更比實施DSD前減少八至九成。

當局相信，在目前經濟環境下，撤銷非住宅物業的DSD，不容易令非住宅物業市場回復熾熱炒風，是讓需求管理措施退場(「撤辣」)的一個合適時機；同時由於做法可降低相關買賣的交易成本，有助有需要的業主出售物業套取資金周轉。因此，上周發表的《施政報告》中宣布了這項決定。

陳氏指出，儘住宅樓市在近年因社會事件和疫情而有所調整，但實存的住屋需求和低息環境令樓價仍然高企。現時住宅樓價與2010年引入需求管理措施前水平相比，累計升幅超過一倍。即使香港經濟持續五個季度呈負增長，期內住宅樓價累計僅回落不足3%，反映住宅市場仍然堅挺，住屋價格仍遠高於一般市民可負擔水平。這些數據及走勢均顯示，現階段不具備放寬住宅物業市場需求管理措施的空間。

去年初，他在網誌中曾經提述，評估私人住宅樓市需求管理措施是否仍然適切時，政府須審慎行事，相關的綜合考慮框架和因素，至今仍然適用。該四項因素包括：樓價下跌的幅度與速度，包括同區一手樓與二手樓之間的樓價差距變化；成交量，包括一手樓及二手樓市的銷情；未來住宅樓宇的供應量，當中包括落成量、發展商手頭可隨時開售單位的數量，以及短中期的潛在供應量；整體經濟情況與展望，除了看香港經濟及就業情況、利率走勢及市場資金量，還須注意外圍經濟環境。當局會密切留意市場的情況，作持續動態評估，但毋須就「撤辣」訂出硬指標或時限。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020