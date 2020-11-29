美國眾院本周將表決限制中企在美上市提案

外電報道，美國眾議院將對一項限制中國企業在美國交易所上市的提案進行表決，其中有條款要求公司證明其不受外國政府控制。目的是確保在美國交易的外國公司和美國公司一樣符合獨立審計要求。

報道指出，《外國公司問責法》將在周三(12月3日)按照限制全院辯論的簡化流程審議，允許不做任何修改，但需經出席並投票議員的2/3同意才能通過。

共和黨主導的參議院在5月已通過了這項措施。現在眾議院安排通常用於無爭議事項的快速程序表決，表示該提案得到了有條件的跨黨派支持。

外電早前引述消息人士稱，美國證券交易委員會(SEC)打算在今年底前提議一項新規，可能導致不符合美國審計規則的企業被除牌，最快2022年生效。

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