中國經濟：人行倡擴大金融業開放　防範化解風險

中國人民銀行發布中國金融論壇年會新聞稿，央行副行長劉桂平稱，金融業要進一步擴大開放，體現高水平開放要求，更好支持和促進新發展格局、服務實體經濟、防範和化解風險。

中國銀保監會副主席曹宇強調了嚴監管、強監管政策方向，更好地服務實體經濟，保護消費者權益，防範金融風險。另內媒引述曹氏發言，強調要始終保持監管規則透明度，維護監管尺度一致性，無論對中資還是外資機構、國有還是民營機構，均一視同仁，適用一致監管標準。

另外，中國證監會副主席閻慶民提出從增強產業先進性、公司治理有效性、監管適應性等三個方面，優化上市公司質量，推動資本市場高質量發展。國家外匯局副局長鄭薇從推進資本項目開放、建設更高水平開放型外匯管理新體制等方面，提出構建與新發展格局相適應的外匯管理體制的路徑和方法。

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