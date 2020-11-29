Top Shop母企瀕臨破產　傳有白武士出手

Top Shop母公司、由零售大亨格林(Philip Green)控制的Arcadia Group，因業務受到疫情的衝擊，正瀕臨倒閉邊緣，1.3萬個職位面臨威脅。據報，Arcadia正制定多個應急計劃。

Arcadia其他經營品牌包括Burton及Wallis，但業務近年一直走下坡。該公司表示，自疫情爆發後，店舖被逼持續關閉，對業務造成重大打擊。據地產顧問指出，Arcadia很多店舖已拖欠租金數個月。

另外，據英國媒體周六(28日)報道，當地連鎖體育用品店Sport Direct的零售大亨Mike Ashley擬向Arcadia提供5,000萬英鎊融資。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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