新冠肺炎：經濟受挫學費難頂　日本被退學或休學大學生驟增

新冠肺炎疫情影響大環境，日本學生家庭經濟狀況惡化，調查顯示全日本國立、公立、私立大學中至少有190所大學預測，到本學年結束時，因為經濟理由退學或休學大學生將增加。

日本媒體報道，據一項項自9月25日至11月24日進行的調查，訪問了631所大學有關疫情帶來的影響，當中高達83%受訪大學認為，經營困難的大學將增加。調查提供14個選項，包括求職活動及經營狀態等，讓各校校長就10月上旬及2021年3月學期末的兩個時間，最多選出受特別大影響的5項問題。

以10月上旬來看，78%受訪大學認為影響最大的是學生招募、60%認為是上課方式、57%是求職活動。至於預期明年3月所受影響，75%受訪大學認為是舉辦畢業典禮等年度活動、學生招募及求職活動則分別佔55%及54%。

鑑於經濟不景氣造成家庭狀況不佳，預計很多日本被迫休/退學的大學生增加。是次調查中，認為10月會退學或休學增加的大學已達15%，料明年3月會增加的多達30%，特別是學費較國立及公立大學高的私立大學，比率高達35%；相對6至7月的調查相關佔比料僅約9%。此外，預計到明年3月經營狀態受影響的大學已增加到20%，相對7月調查時僅為9%。

位於岐阜縣的一所小規模私立大學表示，目前已有因為經濟因素退學的學生，相信未來陸續會有學生退學或休學。東京都一所中規模私立大學表示，經濟貧困學生增加，申請助學貸款等的件數也比往年來得多，如果休學或退學的學生增加，造成學校收入減少，也會讓學校的收支惡化。

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