美孚新邨凸海戶售2372萬元　創屋苑歷史次高

市區優質單位有價有市，荔枝角美孚新邨錄高價成交，美聯吳志輝表示，屋苑3期百老滙街62號高層B室，實用面積1,370方呎，享維港海景及全園景，以2,372萬元售出，呎價17,314元，售價創屋苑歷史次高紀錄。

他指出，屋苑最高售價單位同是該座高層B室凸海戶，於2018年6月以2,420萬元成交。是次成交較當時低約48萬元，而原業主早於1991年以359.8萬元買入單位，至今升值約5.6倍。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020