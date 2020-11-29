宅經濟帶動！日本學童迷上漫畫　呢隻貓紅足50年...

新冠肺炎疫情導致學校停課，外媒引述出版商表示，停課期間童書和漫畫書銷情旺盛，《多啦A夢》系列漫畫更成為日本學童迷上的對象。

報道引述出版社小學館(Shogakukan)稱，截至11月底的一年，總計印行逾500萬本《多啦A夢》漫畫書及其他凸顯這隻機器貓的出版品；單計3月份，第1集《多啦A夢》單行本狂賣逾1.1萬本，創下21世紀單月最高紀錄。

為紀念《多啦A夢》這系列漫畫發行50周年，去年12月特別推出第0集的單行本，再度帶起《多啦A夢》人氣。小學館哆啦A夢工作室負責人松井聰稱，過去一年《多啦A夢》大受歡迎，再次令他大為驚喜，更指這系列為日本首屈一指的漫畫。

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