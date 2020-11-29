內企堪憂！蛋殼公寓被指資金緊張　恐釀糾紛

外地媒體報道，長租公寓平台「蛋殼公寓」近日因債務問題影響租戶與業主權益，恐造成社會不穩定的危機。

從今年11月初起，位於北京東城區一家商業樓的蛋殼公寓總部前排滿人群，前來的人為兩大群體，一為租戶，另一為業主。有租戶透露，已先向蛋殼公寓預繳了一年租金，但卻遭業主驅趕；然而，有業主亦透露，已多月未收到租金而引發糾紛。

有蛋殼公寓的員工則說，已兩個月沒有領到工資。此前承包蛋殼公寓的裝修和保潔等業務的公司工作人員，也曾追討欠款。

資料顯示，蛋殼公寓於2015年成立，今年初在美國上市，但在2月起就傳出資金斷裂的問題。

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