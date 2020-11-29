中國幣圈第一大案宣判　沒收近20萬枚比特幣

外媒報道，中國加密貨幣平台PlusToken去年爆出層壓式推銷騙局，外地媒體報道，江蘇省鹽城市中級人民法院公布二審判決書，指經過調查後發現，PlusToken騙局涉及價值400億人民幣的加密貨幣，沒收比特幣數量達到19.47萬枚。

報道稱，PlusToken於2018年成立，利用區塊鏈技術，稱可為數碼貨幣提供增值服務，繳交相當於500美元以上的加密貨幣就能參與，吸引在中國加密貨幣參與者參與，約一年已收取了8種相當於148億人民幣的加密貨幣。

惟PlusToken收取加密貨幣後沒有進行任何經營活動，未有進行對外宣稱的套利交易，本質上屬於傳銷行為，「層數」達3,000層以上，涉及的加密貨幣超過400億人民幣。

而400億人民幣的加密貨幣中，僅比特幣超過32萬枚，以太幣超過925萬枚，在中國有「幣圈第一大案」之稱。判決書顯示，中國官方沒收比特幣為19.47萬枚，以太幣為83.3萬枚，還有其他種類的加密貨幣，另估計有1.5億人民幣的加密貨幣已經遺失。

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