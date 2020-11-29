疫下悲歌：日本企業狂推「自願離職」　中年人被迫創業

外國傳媒報道，新冠肺炎令日本企業的生態正在發生變化！當地調查機構東京商工研究(Tokyo Shoko Research)發表數據顯示，9月上市公司徵求自願離職的人數已超過1萬人。以疫情為契機創業的中年上班族也日益增加。

日本社會學家、也是當地媒體專欄作家河合薰指出，趁着公司賺錢，自己「身價」尚未貶值前早點離職為妙，既然公司業績赤字連連，還是先走一步。

事實上，當地上班族原本多數仍處於觀望，但在疫情下催化，讓50歲的「大叔」創業蔚然成風。

其實日本「大叔」開始求變，與日本職場環境息息相關。早在2015年，日本的銀髮創業族人數超過60萬人，較10年前增加七成。早在疫情開始之前的2019年，上市企業徵求自願請辭的人數也悄悄增加。

最後是政府法規的變化，今年3月日本國會通過修正了「高年齡者僱用安定法」，將企業繼續聘用退休員工的年限從65歲提高到70歲。乍看之下，這是過去「終身僱用」的延續，但仔細檢視條文之後，除了延長僱用，在企業與退休員工之間還多了訂立「業務委託」契約的制度，也就是鼓勵企業以「外判」的方式，將業務委託給已獨立創業的退休員工。

當地專家表示，連國家也開始建議員工成為自由工作者，反映也督促上班族早點離職創業，好在退休年紀回到公司「接單」。

不過，真正的問題在於脫離穩定的上班族工作並不如想像般容易，尤其是許多中年人選擇獨立創業，是出自於不切實際的「想像」。須知道即使懷抱夢想，卻缺乏技術與財務知識，單靠「上班族經驗」就創業是十分危險，例如餐飲業，往往被視為上班族的創業地雷。「人脈廣闊」是生意穩定的關鍵，這是普通打工仔欠缺的。

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