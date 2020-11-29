恒生銀行獲納入2020道瓊斯可持續發展亞太指數

全球標準普爾的全球ESG研究與數據負責人ManjitJus表示，今年參與可持續發展評估的公司數量創歷史新高，而且篩選更加嚴謹。

該行表示，指數作為全球領先的可持續發展指標，全面評估亞太區全球市場有關企業可持續發展的表現。在接受評選的600間最具規模的機構當中，只有兩成企業能獲納入為成分股，指數是根據長期經濟、環境及社會的嚴謹準則，評估各機構的可持續發展表現。

該行指，獲評分的項目中，以客戶關係管理、政策影響力、環保表現報告及社會表現報告獲最高評分。

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