滙豐銀行向3間非牟利機構多捐逾12萬元

滙豐銀行宣布，「滙豐香港社區夥伴計劃2020」項目已圓滿結束，該行將向3間非牟利機構多捐12.12萬元。該行表示，計劃自2012年推出以來共捐出1.8億元，支持逾1,200個項目，總受惠人次超過500萬。該行今年將捐款額增加一倍至3,600萬元，幫助受疫情影響人士，估計受惠人次倍增至逾63萬。

該行於今年11月9至23日，邀請員工觀看10個項目短片，獲員工推舉的首3個項目，該行將按照投票結果，每張得票捐出100元。是次活動吸引超過2,700名員工參與。

該行副主席兼行政總裁王冬勝指，該行今年集中支援受疫情影響人士，自今年4月起，該行因應疫情對社區的影響，捐出超過7,000萬元抗疫。而員工支持及積極參與計劃反映只要大家共同努力，勢能讓社區變得更好，而他對社會青年服務、數碼發展尤有興趣。

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