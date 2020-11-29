全球經貿戰：與歐盟協定衝擊農業　加拿大增補貼

外媒報道，由於加拿大和歐盟之間達成的「全面性經濟與貿易協議」(CETA)衝擊加拿大奶酪農業，加拿大政府宣布，將額外注資6.91億加元(約41億港元)援助國內的酪農、家禽業者及蛋農，並縮短去年承諾補助奶酪農業者的撥款時間表。

報道指出，加拿大政府在去年8月允諾撥出的17.5億加元(約104億港元)，原本預定分8年撥出，不過加拿大農業部宣布縮短撥款時程，3年內就可把剩餘款項14.05億加元(約83億港元)直接撥給農民。

加拿大與歐盟簽訂的CETA列明消除歐盟與加拿大之間所有貿易產品99%的關稅，加拿大當局的補貼計劃意味政府承認奶酪農與家禽業在CETA後面臨商業損失。

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