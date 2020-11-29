又一家違約？天齊鋰業債券周一到期

外媒報道，天齊鋰業明天將有一筆高達18.84億美元的債券到期，惟目前持有現金僅12.94億元人民幣。該公司日前曾警告，若修改還款條件的談判破裂，將有違約的可能性。

不但如此，天齊鋰業於未來12個月內還會有30億元人民幣的債券到期，到2022年11月前會有超過130億元人民幣的債券，以及3億美元的債券到期。

鋰具有高度的戰略重要性，主要用於電動車、手機等產品。天齊鋰業2018年斥40.66億美元，收購掌握全球1/4鋰產量的SQM，但此舉使天齊鋰業背負巨債，更因此讓智利反壟斷機構介入，最終天齊鋰業雖然成為最大股東，但被排除於禁用SQM「敏感訊息」，導致股東權利受到限縮，更背負巨債。

此外，雖然中國電動車業蓬勃，但天齊鋰業的營運狀況近年仍陷困，2018年錄利潤22億元人民幣，2019年則虧損59.8億元人民幣，料今年續虧損，如果到2021年仍虧損，將會被退市。

信貸評級機構穆迪早於2016年將天齊鋰業的債券評等降至「垃圾級」，目前為Caa1。野村更將其A股目標價設在每股12.4元人民幣，比上周五(27日)收市價25.97元人民幣低一半。

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