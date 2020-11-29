中國經濟：李道葵料明年最大風險為拜登制裁　提防特朗普會...

民主黨拜登宣稱勝出美國總統選舉，北京清華大學教授、人民銀行前顧問李道葵表示，拜登上任後若對中國特定產業進行制裁，將是明年中國經濟的最大風險；他也警告，不能排除特朗普4年後捲土重來的可能性。

李道葵表示，有許多迹象顯示，拜登將延續特朗普對中強硬的策略。他指出，明年中國經濟可能面臨的風險，第一個將是拜登是否推出限制性政策，精準地鎖定中國特定產業，但這仍是個未知數。

他稱，美國前總統奧巴馬最近出版的回憶錄顯示，民主黨人擔憂中國科技實力的崛起，他們擔心中國逐漸侵蝕美國的軍事、科技和金融優勢，已談及限制中國科技，以維持美國超強地位的必要性。明年中國的外交政策、特定產業和企業可能面臨一些風險。

此外，李道葵補充，中美兩國在明年美國新政府上任之初將面臨艱難的過渡期，兩國關係自特朗普2017年就任後就快速惡化，雙方從貿易、科技、香港和南海等議題上發生激烈衝突。

李道葵也警告，中國應做好特朗普2024年捲土重來的準備，因拜登的勝出「非常驚險」，他認為這是一個巨大的未知，在討論十四五規劃和中國宏觀經濟時，必須把特朗普捲土重來納入考量。

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