全球經貿戰：印度禁中國應用程式　科企被迫撤出難回頭

報道指出，銷售廉價時尚和家居用品的手機應用程式Club Factory表示，已經接受了被永遠擋在印度市場門外的命運。Club Factory去年在印度的下載排行榜上一度排名第一，並有望實現盈利。

目前已有200多款中國應用程式被禁止進入印度市場。印度政府上周又將43款應用加入這個黑名單。曾經看中印度市場潛力的中國科技公司，如今面臨不知將持續多久的損失。

風險投資公司Quona Capital聯合創辦人Ganesh Rengaswamy表示，在與中國的緊張關係緩解之前，印度政府沒有理由放鬆立場。這不僅是一個商業問題，還是社會和政治問題。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020