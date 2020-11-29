疫下悲歌！網絡教學效果差？美學生不合格暴增

外國傳媒報道，受疫情影響，美國各地許多學校過去幾個月來都改以網上方式教學，但最新調查顯示，這導致學生成績大幅滑落，引發教育專家和家長擔憂。

研究報告顯示，美國有學區學生在本學年第一季的考試中，得分為F(不合格)的比率較前一個學年同一季增加83%，近萬名學生在兩科目以上考試不合格。教育專家和學生家長認為，網上教學是學生成績嚴重下降的主因，而且不是單一地區才有，中小學的挑戰更嚴峻，因為中小學生較大學生缺乏自律。

世界銀行早前已發表報告指出，受累世紀疫情，全球數以十億計學童被迫停課，加上史無前例的經濟大停擺、家庭收入減少，以及各地政府將來必定要減少公共預算來還債，令這跨世代危機被世界銀行形容為「完美風暴」，尤其是貧窮地區學童學習受延誤，會對環球經濟損失帶來深遠影響，數額可能達到10萬億美元(約78萬億港元)。

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