復星旅遊文化旗下麗江項目開盤　料明年下半年開業

復星國際全球合夥人、復星旅文董事長兼首席執行官錢建農表示，2020年是旅遊行業面對重大變化與挑戰的一年，公司積極應對疫情及規劃未來。「復遊城麗江‧地中海國際度假區」開盤，是公司堅持文化及旅遊產品的轉型升級，創造高品質的度假產品，積極協助西南旅遊發展。

該項目為復星旅遊文新的旅遊度假目的地產品，以旗下法國品牌地中海俱樂部(Club Med)作規劃，並引入度假屋及社區概念，強調公共空間的建設。另外，將建立文化旅遊的商業體河畔商業街、麗江第一個主題文化式商業樂園「飛越駝峰」。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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