救市煩惱！南韓家庭儲蓄率21年新高　消費恐長期低迷

外國傳媒報道，根據南韓央行周日(29日)發表統計報告顯示，該國家庭儲蓄率將創自1999年以來最高水平，主要因為疫情下的保持社交距離措施造成服務性消費萎縮。儲蓄率上升雖有積極影響，但也可能對消費帶來負面衝擊。

報告指出，南韓家庭儲蓄率短期內將上升至10%左右，比去年升4個百分點，將成為1999年13.2%之後最高紀錄。

南韓央行認為，疫情趨於穩定後，被壓抑的消費需求就會恢復，儲蓄率也將隨之恢復，但儲蓄率上升將導致消費低迷「長期化」，並造成宏觀經濟政策的拉動內需效果減弱。

南韓家庭儲蓄率在1988年以23.9%達到高峰，之後受消費支出結構變化與年金制度擴大等影響，到了2000年中期急降，2002年時更跌至0.1%。

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