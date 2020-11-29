疫情惡化！11月暫錄86宗商舖買賣　按月少23%

香港肺炎疫情持續爆發，美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，11月截至上周二(24日)的商舖註冊量暫僅有86宗，較10月同期少達23.2%。

美聯旺舖董事盧展豪表示，本港疫情有惡化迹象，最近確診數字急升，社交距離措施再度收緊，食肆及零售商戶生意或受影響，利淡舖位市場，加上早前市場觀望施政報告撤回非住宅物業雙倍印花稅，令到本月份商舖物業交投回落。

若按註冊金額劃分，成交價300萬元或以下的商舖於11月暫錄32宗買賣，較10月同期少約13.5%，而逾300萬至500萬元，以及逾500萬至1,000萬元，則分別錄9及14宗，按月跌約18.2%及30%。至於較大額，金額超過2,000萬至5,000萬元有8宗，按月大減約46.7%，5,000萬至1億元登記暫錄3宗，按月同期跌25%。至於本月逾億元登記暫只有1宗。

按地區劃分，以港島區交投跌幅最大，該區錄17宗舖位註冊成交，按月同期大跌56.4%。而九龍及新界區分別錄47宗與22宗買賣，其中九龍略少7.8%，新界區則按月不變。至於4個核心購物區，包括中環、銅鑼灣、旺角及尖沙咀，11月份暫錄共9宗註冊登記，按月同期增12.5%。

而反映價格走勢的「美聯旺舖四核心區一線街售價指數」，10月份報166.6點，按月下跌1.6%，連跌17個月，較去年高位累跌33.1%。

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