疫下悲歌！抑鬱恐成風　南韓家庭煙酒消費創新高

外國傳媒報道，疫情自今年初爆發以來，南韓煙酒消費創新高。該國統計廳最新公布數據顯示，第3季全國2人以上家庭月均煙酒支出均創下該項統計史上新高，分別為2.33萬韓圜(約163港元)及1.96萬韓圜(約137港元)。

當地第3季全國2人以上家庭月均菸酒消費額較去年同期增加10.7%，為2016年第1季以來最高增幅。今年煙酒消費額除了第1季按年減4.2%外，第2季及第3季都按年增加約一成。

根據統計廳分析，疫情以來民眾居家時間變多，可能是推升煙酒消費的原因之一。

有當地創業者表示，今年能正常做生意的時間大概不到5個月，回家後覺得太難過睡不着，所以只好喝酒。上班族則稱，在公司想吸煙的時候必須走到吸煙區，比較麻煩，但在家方便，所以更常吸煙。另一名正在放無薪假的打工仔指出，待在家裏看到家人就會覺得前途茫茫，這時就會以吸煙為藉口外出，吸煙時也是唯一能感到心靈平靜的時候。

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