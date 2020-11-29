末日博士：別買比特幣　它像在受操縱賭場裏賭錢

外國傳媒報道，曾準確預測2008年金融海嘯、有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授魯比尼近日批評，虛擬貨幣「一哥」比特幣價格受嚴重操縱，投資比特幣等同在一個受操縱的賭場裏賭博，呼籲投資者應遠離。

他說：「大量抱有FOMO(驚死買唔切)情緒的白癡散戶再次投資比特幣，機構或散戶在投資組合中放入加密貨幣，就像他們在2017年底所做的那樣，當時比特幣從10,000美元漲至19,000美元，但在2019年跌至3,000美元，唯一的贏家是那些操縱市場的『鯨魚』，它們把自己的比特幣拋售給那些白癡散戶，導致比特幣暴跌85%。」

魯比尼認為，與股票、債券、房地產等能產生收入的資產相比，比特幣毫無內在價值，且加密貨幣交易所也充斥可疑的交易行為。

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