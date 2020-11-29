全球經貿戰：鴻海投資越南　預示世界供應鏈分散趨勢無逆轉

外國傳媒報道，鴻海富士康11月24日宣布，將斥資2.7億美元在越南成立新的子公司，以擴充越南產能。媒體周日(29日)分析，這說明了雖然發動中美貿易戰的美國總統特朗普即將下台，但全球供應鏈從中國分散出去的趨勢仍看不到有甚麼逆轉的迹象。

報道指出，鴻海在越南的投資是供應鏈更大規模、更長期遷移的先兆，現在印度、越南等國也在透過低成本、低地緣政治風險的優勢吸引投資，代表供應鏈從中國遷移出去的趨勢目前仍沒有看到逆轉，對台廠及內地「世界工廠」的定位角色，都會開始出現影響。

研究機構Gavekal Dragonomics科技分析師Dan Wang認為，供應鏈分散趨勢將持續下去，其原因包括中國本土成本上升，美國的政治局勢難預測，印度、越南極力拉攏等。

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