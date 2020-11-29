內企堪憂！化工巨企淮化集團資產下月拍賣

內地媒體報道，中國化工巨企淮化集團將在12月12日於京東破產強清平台官網上公開拍賣，項目包括該集團的技術專利、生產裝置、固定資產和子公司等資產，價格從以數10萬到數億元人民幣(下同)不等。

其中，佔據淮化集團最大的拍賣資產起拍價約7.96億元，包括集團的應收款項、在產品、房屋建築、機器設備、車輛等。

安徽淮化集團成立於1958年，是皖北煤電集團控股的安徽省最大的化工企業，曾連續多年進入中國企業1,000強、中國化工500強，安徽工業50強行列。不過，自2018年起，集團多次因環保問題被責令停產整改，同年7月最後一個氣化爐停運，使運轉逾60年的化工巨企正式全部停產。集團2018年虧損4.28億元，由於超過5年虧損，於2019年7月進行破產清算。

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