新股專輯：加科思成功闖關　傳集資31億元

尚未有盈利或收入生物科技企業加科思已通過聯交所上市聆訊，高盛及中金為聯席保薦人。早前傳其集資約4億美元(約31.2億港元)。

該公司為專注於癌症治療的中國生物技術公司，旗下自主研發的核心產品JAB-3068獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)用於食道癌治療的孤兒藥認證，目前正在中國進行臨床二a期試驗，預期2021年下半年進行全球臨床二b期試驗。

加科思曾進行5輪融資，最後一輪於今年2月進行，完成後估值達約4.55億美元。上市前投資者陣容強大，台灣藥企晟德大藥廠(台股：4123）第二大股東，持有公司上市前17.92%股權；醫療健康投資公司啟明創投、生命科學及醫療健康行業投資風險基金禮來亞洲基金(LAV)，分別持股12.34%及7.73%；有創投界「金手指」之稱的私募基金高瓴資本透過HH SPR-III持有8.57股份；中金基金持有0.94%。

今年上半年虧損在具優先權的金融工具的公允價值虧損拖累下，擴大至8.1億元人民幣(下同)，2019年同期蝕1.54億元；研發開支按年增加31.19%至7,101.2萬元。集資所得約88%用於產品的臨床開發及商業化；約8%將用於建造符合品生產質量管理規範(GMP)標準的內部生產設施；約4%用於一般企業及營運資金用途。

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