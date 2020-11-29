樓價UPDATES：疫情惡化礙信心　二手低市價及減價成交增

新冠肺炎疫情急轉直下，經濟難見起色，樓市信心進一步受挫，馬鞍山曉峯灣畔兩房以688萬港元售出，低市價4%。同區天宇海三房亦減價50萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西灣河嘉亨灣5座低層H室，實用面積314方呎，建築面積約438方呎，為一房間隔，以710萬元成交，實用呎價22,611元。

●北角百福花園鴻福閣低層E室，實用面積597方呎，三房間隔，獲首置上車客以800萬元承接，實用呎價13,400元。

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九龍區

●將軍澳天晉IIIA第3B座中低層C室，實用面積606方呎，三房間隔，望園景，10月中放盤叫價1,080萬元，減價30萬元或約2.8%，以1,050萬元沽出，實用呎價17,327元。

●將軍澳廣場3A座低層C室，實用面積496方呎，三房間隔，原叫價840萬元，減價52萬元，以788萬元沽出，實用呎價15,887元。

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新界區

●馬鞍山曉峯灣畔5座高層F室，實用面積482方呎，兩房間隔，叫價730萬元，減價42萬元或約5.8%，成交價688萬元，呎價14,274元，低市價4%。

●馬鞍山天宇海3B座高層B室，實用面積757方呎，三房間隔，原開價1,050萬元，減價50萬元，減幅4.8%，以1,000萬元成交，實用呎價13,210元。

●沙田帝堡城6座中層H室，實用面積547方呎，兩房間隔，原開價870萬元，放盤2個月，減價55萬元，以815萬元沽出，實用呎價14,899元。

●粉嶺帝庭軒3座低層E室，實用面積419方呎，兩房間隔，以498萬元沽出，實用呎價11,885元。

●屯門䨇寓一個連平台特色戶，實用面積263方呎，開放式間隔，以468萬元成交，實用呎價17,795元。

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