向世界錢進：移居及投資冰島樓市有乜要知？

冰島是歐洲人口密度最小的國家，人口大約只有36萬，其壯麗風景每年吸引來自世界各地的遊客前來觀摩。今期《向世界錢進》主角Angela來自台灣，婚後與丈夫一同搬到這個充滿人情味的世外桃源小國。讓人意外的是，疫情下大部分冰島地區的樓價和租金繼續高企，但由於按揭利率下降，令租金回報可望抵銷每月按揭供款，但要提防投資翻新樓的陷阱。

Angela移民到冰島逾3年：「當初過來因丈夫是蘇格蘭人，但他在冰島居住快10年了，也很喜歡這邊，所以我們婚後決定到冰島居住。」

他們曾3次搬家，現在選擇住在鄰近機場的Njardvik，到機場大約只需10分鐘以內的車程，他們買了大約2,045方呎的住所。「因為我跟老公都不需要到辦公室上班，我們希望有個空間比較大、有車庫、而環境較幽靜的房子。」該物業價格約300萬至330萬港元。

【首都小公寓可租13800元】

近年冰島的樓價一直上漲，她預期未來仍會有升值空間。「在冰島投資及出租物業的回報不俗，因這邊的租金回報挺高，雖然不能跟香港相比，但相對上台灣的租金很便宜，約5,500至8,300港元可以租到兩、三房的公寓，可是在冰島首都雷克雅未克，想租一、兩房的小公寓，便可能要11,000至13,800港元。而租金回報有機會抵銷每月按揭供款。」

不過今年因為疫情的關係，遊客絕迹，雷克雅未克市中心的商店也沒有辦法營運，令首都樓價稍微下跌，但其他地區的樓價繼續高企，加上按揭利率下降，所以今年置業的人比以往幾年還要多。她舉例，雷克雅未克東邊的Mosfellsbaer、南邊的Kópavogur、Gardabaer、Hafnarfjordur，都是冰島人居住或工作的地方。而除了首都的樓價受遊客流量影響外，實際上其他地方的樓價都是逐年升值。

【市中心「新樓」宜多加查驗】

她建議台灣或香港的移民人士，最方便還是住在首都市中心，因可省下買車和養車的錢，只需坐巴士、用電動滑板車，以至走路便可以到不同地方。但要注意的是，該市中心是最早開發的城市，所以很多樓房都非常殘舊，甚至樓齡逾100年都有，這些房子的潛在問題蠻多。「這裏很流行舊屋翻新，翻新後看起來像新的一樣，但到底裏面的水管電線是不是很老舊，這些都是在市區買樓需要注意的。」不過市中心以外，也有很多新建築和公寓。

冰島的氣溫不時冰冷，但當初Angela來到冰島的時候，卻很快便適應這裏的天氣。她提醒移民人士，由於冰島風速比較大，容易患上頭痛的人或會覺得辛苦。反而，她指個人最不適應的地方，是這裏的生活比較平靜和沉悶：「在台灣或香港，民眾可以輕易去到不同景點，且景點選擇也較多，這方面相對冰島為佳。不過，在沉靜的地方生活，我們更有空檔提高自己的生活質素。」她和丈夫在周末的時候通常會做一些戶外活動，例如去爬山或潛水。如果在冬天，他們可以去玩雪上摩托車或滑雪等。

【國家如小社區 彼此相識】

冰島的風景是她最喜歡的，而且相比起其他歐洲國家，冰島人比較友善。「因為冰島只有大概36萬人，這個國家就像一個小社區，不但大家都認識彼此，而且人們都很友善，做事也比較有彈性。例如在英國辦任何手續一定要一步一步照着規定的方式做，但在這裏，你可以直接到事務所處理事情，是挺方便的。」

「另一點我很喜歡的是，是冰島的治安，較少罪案發生。如果冰島人犯法，他可能隔天就會在報紙上出現，由於大家可能都認識他，他以後就沒有朋友了，所以冰島人不會願意冒這個風險。」雖然冰島的治安很好，不過她指最近冰島的失業率很高(今年10月失業率為11.1%)，而且市區有很多外國人失業，當地犯罪率會稍微高一些。

【疫情打殘旅遊業難搵工】

冰島因2008年金融危機，一度面臨破產，其後依靠旅遊業翻身。但在今年疫情的衝擊下，冰島的經濟再度受創，失業率不斷上升。

對於有意移民人士來說，Angela指冰島的軟件業非常國際化，因此該行業較有經驗的人士，甚至可不用先學習冰島文便可獲得工作。在疫情前，旅遊業景氣好的時候也非常缺人，現在則比較難找工作。若台灣人和香港人在漁業公司或是國際市場有相關工作經驗也有優勢，懂英文是必須，冰島文則可以過來後才學習。

不過，她勸喻下定決心移民、會長時間在冰島居住及工作的人士，最好還是在冰島開始學習冰島文：「儘管日常生活中你覺得不需要用到冰島文，因為大家都會說英文，但是若想要深入了解他們的文化，尤其是尋找工作，冰島文是很重要的。再者，當地的日常資訊和文件全部都是用冰島文。」

【入息稅高 錢未必「見使」】

她續分享，該國物價確實很高，最貴的是食物，因超市裏很多食物都是進口，而電費同樣較台灣貴，但相比其他歐洲國家較便宜。而冰島今年10月消費物價指數按年升0.4%。

至於工資，她以一般服務業基本工資為例，除稅後月薪約13,800至16,580港元左右。雖然冰島工資較台灣高，但物價卻不止高了一倍，且入息稅約佔收入的30至40%，所以未必「見使」。

雖然要繳付大量稅項，但冰島居民的基本福利不錯，對移民人士來說，只要每年申報和繳交稅項，可以獲取同樣的福利。譬如在醫療方面，冰島居民亦有國民保險，所以醫療開支一般不大。

【乏投資移民渠道 工作滿4年可申永居】

冰島沒有提供投資移民渠道，若成功前往冰島工作、讀書，或與冰島人結婚或同居，卻較容易取得居留資格。

該國對人才的需求低於其他大國，加上為保障當地勞工權益，公司需優先錄用冰島人，其次是歐洲人。如果冰島公司要聘用其他國家的僱員，需向政府機構證明只有外國人適合這份工的原因，這令不少怕麻煩的公司放棄聘請外國人。

因此，如果香港人想透過此途徑取得冰島的工作簽證，先要有獨特的技能，並獲冰島公司垂青。工作簽證每年續簽，工作滿4年可申請永久居留，而其中一項條件是需要冰島語能力證明，例如完成150小時的冰島語課程。另住滿7年後可申請成為公民。

若然選擇來冰島讀書，可獲得學生簽證逗留冰島，同樣每年續期，畢業後可申請延長居留6個月。倘若期間成功找到工作，可以冰島公司僱員身份申請工作簽證留在冰島。當工作連同讀書的時間滿4年，便可申請永久居留，同樣7年後可申請公民身份。

【同居身份也有資格逗留】

此外，與冰島人結婚或同居也可在冰島居留，要注意是以同居伴侶的名義申請居留，需要出示至少已同居一年的文件證明。這項簽證的有效期一年，每年更新一次，住滿3年可申請永居。以配偶身份申請，住滿3年亦可直接申請公民，若以同居伴侶身份申請，住滿5年才可申請公民。

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