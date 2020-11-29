豪宅價殘！九龍塘又一居劈價128萬易手

九龍塘豪宅錄減價成交。中原林世華表示，區內又一居28座中層F室，實用面積560方呎，採三房兩廁間隔，單位座向東方，望內園景，今年9月開價1,128萬港元，現累減128萬元，以1,000萬元易手，呎價約17,857元。他指出，新買家為用家，為了可承做較高成數按揭，積極與業主議價，最終打動業主。

原業主於1995年10月以383萬元買入單位，一直作收租用途，近月租客遷出，適逢自己退休，才打算沽貨套現，現轉手帳面獲利617萬元離場。

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