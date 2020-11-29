新盤UPDATES：氣氛續理想　部分項目創新高價

新盤續成樓市焦點，周六、日交投保持活躍，共錄約330宗成交，部分樓盤更做出新高價，市場參觀氣氛亦見理想。

●柏傲莊II一房呎售30232元 創新界同類單位新高

項目累售1,349伙，佔項目逾95%，套現逾154億元，項目可售單位尚餘38伙，包括16伙開放式戶及22伙一房戶。

●本木周末參觀人次近1,000人

恒基物業代理有限公司營業(二)部總經理韓家輝先生表示，尖沙咀罕貴豪宅「本木 arbour」，自推出以來，市場反應熾熱。周六(28日)晚上載最新價單3號後，隨即接獲不少新查詢，截至今日下午6時，本周末累計參觀人次近1,000人，參觀秩序良好暢順，展覽廳亦做足防疫措施。

●蔚藍東岸周末沽出256伙 套現22億元

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