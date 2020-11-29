新股專輯：優然牧業遞港上市申請　伊利為最大股東

伊利為大股東的中國優然牧業向聯交所遞交上市申請，華泰國際及瑞信為聯席保薦人。

中國優然牧業為乳業上游市場供應商，上市前積極收購上下游產業。今年1月完成收購蓄牧公司賽科星，以擴大原料奶業務及涉足奶牛育種業務，並於10月收購恆天然中國牧場兩個牧場群。伊利持股40%。

初步招股文件顯示，截至2020年6月底，按合併賽科星口徑計，該公司的奶牛存欄數量為28.70萬頭，2020年上半年原料奶銷量為75.35萬噸。據行業報告，按2020年上半年總收入計，該公司為中國規模最大的乳業上游綜合產品和服務提供商。

集資所得將用於牧場投資、飼料生產基地投資、擴大業務規模，以及營運資金和一般企業用途。

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