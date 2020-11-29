【港股前瞻】滙豐有望向好　恒指12月或「攞尾彩」

11月即將結束，回看恒指在11月於疫苗研發及美國總統選舉明朗化的利好消息帶動下，一個月內飆逾2,700點。對此，東驥基金管理董事總經理龐寶林認為，隨着拜登推動白宮權力交接及美股屢創新高，在暫未見壞消息傳出下，料港股12月會進一步做好，恒指年尾「埋單」或重返去年底水平，甚至突破兩萬八點。

龐續指，拜登上場後，料美國對華立場不會如特朗普強硬，中美關係或迎來蜜月期，加上疫苗消息不斷，引起市場憧憬明年經濟勢復甦，故相信短期資金將由新舊經濟股輪流轉換，改為一齊炒上。

正榮金融業務部副總裁郭家耀同樣看好港股後市，因估值低殘的舊經濟股繼續追落後，令港股有條件收復部分失地，恒指年尾或以近兩萬八點左右「埋單」，算是歡喜收場。惟因舊經濟股主要靠疫苗及經濟復甦消息拉動，長遠而言，他相信盈利強勁的新經濟股續成「領頭羊」。

然而，龐氏警告明年一月港股將迎來新一輪危機，因聖誕至元日假後歐美等地疫情若持續惡化，意味市場對經濟復甦期望落空，或令資金散水。而美國財長姆紐欽將因應疫情推出的《經濟救助法案》資金轉入財政部的「普通基金」，等於鎖起拜登政府救市彈藥，阻礙新任政府救市工作。他又相信，拜登政府上任後的政策取向將有別於特朗普透過減稅刺激股市，料資金流向實體經濟居多。

此外，傳滙控擬全面撤出表現欠佳的美國零售業務，把資源投放在更賺錢的亞洲市場，兩位專家均看好滙控股價有力再升。郭氏評論，滙控北美業務近年已成股東噩夢，目前集團的盈利由中港市場獨力支撐，單靠裁員節省成本早已不足夠。他相信，外界對滙控關閉美國業務有一定預期，亦期待集團明年公布首季業績時恢復派息，料滙控股價今年底前可上望44至45元。

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