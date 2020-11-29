【悲情樓市】二手吹「疫」風　業主蝕讓沽貨

新冠肺炎疫情爆發第4波疫情，進一步打擊市場信心，10大屋苑於11月共錄約243宗成交，按月再跌約6.2%。期內交投及樓價下跌屋苑均佔7個，買賣以天水圍嘉湖山莊萎縮約42.3%最多，至於鴨脷洲海怡半島平均呎價走勢最弱，按月挫約8.5%。

綜合代理資料，本月全港10個指標屋苑整體成交下滑，其中上月氣氛暢旺的嘉湖山莊，11月交投無以為繼。中原黃海表示，疫情反覆影響市場表現，嘉湖山莊本月暫錄30宗成交，業主取態「有實客、有價傾」，議價空間一般約10萬元。

祥益林家倫表示，該屋苑賞湖居5座高層E室，實用面積448方呎，6月初叫價540萬元，受疫情影響，業主看淡後市，減至506萬元易手，呎價11,295元。

買賣跌幅僅次的屋苑，為兩大鰂魚涌藍籌盤太古城及康怡花園，均按月下挫33.3%，本月暫錄22及12宗。其餘成交回落的屋苑跌幅較溫和，減幅約3.7至16.7%不等。

另方面，鴨脷洲海怡半島本月交投逆市勁升近1.2倍，暫錄26宗成交，但樓價則出現最大跌幅，平均呎價由上月約17,874元，明顯下降至本月約16,346元。中原盧鏡豪指出，疫情轉差，業主願意下調叫價，加上最近三房成交佔多，拖累呎價下挫，如1座中層C室，實用面積629方呎，近日減價50萬元，以1,000萬元易手，呎價15,898元。

對於施政報告未有撤銷或寬減任何住宅辣招，他認為，政府可考慮取消將單位綁死3年的額外印花稅，此舉有助增加買賣流通量。至於該行指，過去周六、日十大二手屋苑錄15宗成交，按周同期增約66.7%。

辣招不撤，面對逆市，業主也要損手沽貨。市場消息稱，筲箕灣香島3座低層B室一房複式戶，於今年7月以1,450萬元放售，其後多次調減叫價，最後以1,000萬元售出，呎價18,519元。原業主持貨3年多帳面損手逾279.3萬元，蝕幅約21.8%。另方面，屯門區二手樓價受屯赤隧道將通車而被帶動回升，祥益的屯門樓市呎價領先指數，截至本月25日最新一期報516.17點，較上期上升1.77%，連跌三期後回升。

【君豪峰月租1.5萬 低一成】

二手樓市場錄多宗細價租賃成交，個別屬低市價。鰂魚涌君豪峰一個一房單位，劈租2,000元以每月1.5萬元租出，低市價約10%。

香港置業李振光表示，該項目於去年入伙，單位簇新，加上鄰近港鐵站，深受租客歡迎，本月至今暫錄約3宗租務成交。其中一個中層B室一房戶，向北望海景，實用面積約290方呎，以1.7萬元放租1個月後獲同區客接洽，最終減租後租出，實用呎租約51.7元。

長沙灣喜漾亦有一房戶租賃成交。該行方文偉透露，項目中層E室，向西望市景，實用面積約397方呎，單位業主約兩星期前以1.65萬元放盤，最近獲外區客洽詢，減500元租出，實用呎租約40.3元。資料顯示，業主於2018年12月以約600萬元購入上述單位，現享租金回報率約3.2厘。

至於新界區屋苑迷你單位月租，不少都低於萬元。中原曾慧敬稱，屯門麗寶大廈中層D室，實用面積238方呎，屬一房間隔，月租叫價8,500元，放盤數日便獲租客洽租，最後以8,000元租出，平均實用呎租約33.6元。單位新租客為一對年輕夫婦，於屯門區長大。業主於今年中才以328萬元買入單位，最近收樓，並隨即獲承租，租金回報約2.9厘。

【商舖交投月縮23% 恐再挫五成】

本港肺炎疫情持續，11月截至上周二的商舖註冊量暫僅有86宗，較10月同期少達23.2%，市場人士預期，政府雖取消工商舖雙倍印花稅，但因為疫情再度大爆發，加上業主反價，預期未來一至兩周舖位交投會大跌50%。

美聯工商舖資料研究部資料顯示，11月暫錄商舖成交金額約12.18億元，按月同期少50.5%，至於成交價劃分，300萬元或以下的商舖買賣有32宗，較10月同期少約13.5%，而逾300萬至500萬元，以及逾500萬至1,000萬元，則分別錄9宗及14宗，按月跌約18.2%及30%。成交額超過2,000萬至5,000萬元有8宗，按月減約46.7%。

按地區劃分，港島區交投跌幅最大，該區錄17宗舖位註冊成交，按月同期跌56.4%。反映價格走勢的「美聯旺舖四核心區一線街售價指數」10月份報166.6點，按月跌1.6%，連跌17個月，較去年高位累挫33.1%。

美聯旺舖董事盧展豪表示，本港疫情有惡化迹象，食肆及零售商戶生意或受影響，利淡舖位市場，加上早前市場觀望施政報告撤回非住宅物業雙倍印花稅，令到本月份商舖物業交投回落。

盛滙商舖基金創辦人李根興亦指出，撤辣後，舖位業主不減價，甚至反價5至10%，該基金放售的佐敦寧波街27號地舖，叫價3,300萬元，之前接受買家還價至2,800萬元，現時已提高至3,000萬元以上。他指，現時不少買家都不會追價，故預期未來交投會大減。

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