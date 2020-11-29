面世20周年！強積金回報天與地　買呢樣賺最多...

香港強制性公積金(強積金，MPF)制度由2000年12月1日開始實施，迄今剛好20年。強積金總資產在上季突破一萬億元，以現時僱員及自僱人士共約283.5萬人計，即每名打工仔平均已有超過35萬元強積金資產，實在不容輕視。此外，小市民如何揀選強積金，絕對會影響未來生活，數據顯示，這20年來強積金基金的表現差天共地，不少股票基金累升幅度以倍計，最耀眼的個別基金更累升逾8倍；但屬保守類別的貨幣基金卻只錄單位數升幅，連本地通脹也跑不贏。

現時市場上有逾400隻強積金基金，按晨星(亞洲)計算每隻基金自成立以來至上周一的回報表現，表現最佳是海通香港特區基金，期間累升8.29倍，相等於年度化12.21%的升幅，排第二和三的同樣是港股基金。至於表現最差的是成立以來累跌9.79%的東亞日本股票基金。

若從整個基金類別看，港股基金只排第三，20年來累升3.22倍，落後同期分別累升4.68倍和3.74倍的「其他股票」及亞洲股票(不包括日本)，宏利MPF康健護理基金和海通韓國基金都被歸作其他股票類別中。近年升幅相對顯著的美股基金則未能打入3大。另一邊廂，包括多隻強積金保守基金的港元貨幣市場組別，年度化升幅僅0.79%，低於強積金制度成立以來的1.8%香港通脹率。

事實上，要在強積金上做到資產增值，除了選對潛力基金，定期檢視和適當的轉換更為重要。現時各有約150萬元強積金資產的微臣資產管理財富管理總監梁彥穎和晉裕集團投資研究部董事總經理林偉雄表示，皆會在股市升至高位時把股票基金轉往保守基金作短暫停泊，待股市跌至低位時重新買股。當成功避開如2008和2015年的股市大冧，強積金資產自然可水漲船高。

不過二人對後市有不同看法，林氏指股市牛市仍在，美股亦會繼續領導全球股市，因投資美國上市大型股，間接投資科技、醫療等全球高增長行業的發展。梁彥穎則認為，美股有短期見頂風險，計劃先把全倉股票基金轉一半至貨幣基金避險，惟長遠而言，中國仍會被美國箝制，美股相對穩定，並以受惠中美兩邊的亞洲股市增長潛力最佳。

而強積金實施20年來，打工仔在基金選擇上亦有所改變。宏利香港僱員福利業務部副總裁兼主管吳清發表示，初時較多計劃成員揀選風險較低的基金，但由2010年開始，揀選股票基金的佔比超越低風險基金。其實，現時投資環境有別當年，人均壽命延長，即使退休後也應繼續投資，計劃成員在了解自己可承受風險後續投資環球股票基金，以期跑贏通脹和分散風險。

滙豐香港退休金工商業務拓展及管理主管高德宇(Roderick Koliloedjoer)指，強積金能協助在職人士透過儲蓄，為退休做好準備，對抗長壽風險。這是一項長線投資，成員需了解個人的投資目標及可承擔風險，以選擇最合適的基金組合。

【打工仔投入程度不似預期】

強積金20年算不上是很短的光陰，在下一個20年，變化同樣可以很巨大。宏利吳清發表示，市民對強積金的態度在過去20年逐步見改善，但尚未達到預期的投入程度，一來不少成員認為距離退休提款尚遠；二來對投資認知不足，不懂選基金；三來有關整合帳戶、轉移累算權益等表格太多，不懂填。他期望未來20年業界和監管當局更積極主動與成員連繫。

當中，2012年11月開始實施「僱員自選安排」(強積金半自由行)，但要實施全自由行仍遙遙無期，亦即打工仔可自由揀選心儀強積金計劃，僱主供款不用跟隨僱主的選擇。他指全自由行的前提是長期服務金和遣散費的抵銷安排體制完善，以及中央電子平台成功運作。由積金局建立的中央電子平台「積金易」(eMPF)最快在2025年初全面運作，所以按照現在的時間表，預計全自由行在2030年時推行是有機會的。

宏利與安聯上周宣布達成強積金策略聯盟，過往受託人之間亦不時出現合作和整合。吳氏指，受託人之間各有強項，例如一方的基金選擇多元與另一方的基金表現優秀，可產生協同效應令兩方計劃成員皆受惠。

另外，強積金常被批評收費高回報低。按積金局資料顯示，市場上所有強積金基金的平均基金開支比率由2007年的2.1%，降至今年10月的1.45%。他指當未來強積金數碼化，成本有望隨文書紙張一同減省，回饋給計劃成員，基金開支比率將會繼續下跌，且仍有改善空間的強積金運作效率也會提高。

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