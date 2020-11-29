內銀停開貴金屬交易新帳戶　金價或續跌

疫苗消息頻現令市場避險需求驟降，現貨金上周五(27日)失守每安士1,800美元關，收市挫1.54%至1,787.79美元，為近5個月低位。就此，至少7家中大型中國商業銀行陸續發表公告，受疫情影響，國際貴金屬市場價格波動劇烈，投資交易風險加大，上周六(28日)起暫停個人貴金屬交易業務新客戶開立交易帳戶。分析料加重金價沽售壓力。

據統計，現已發表相關公告的內銀包括中國銀行、工商銀行、建設銀行和農業銀行的「四大行」，以及交通銀行、招商銀行及興業銀行等。

黃金向來被視為避險資產，當疫情爆發並衝擊全球經濟時，金價從1月每安士1,500美元漲至8月時的2,072美元高位。惟隨着疫苗持續取得進展及美國政局明朗化等，投資者對前景樂觀，令現貨金價上周累挫4.45%，連跌3周。中國首席經濟學家論壇研究院副院長林采宜指，金價未見底，走勢取決兩個因素，一是美匯指數會否繼續大跌；二是國際地緣局勢會否發生激烈衝突。

而倫敦期銅上周五收報每噸7,499.5美元，為7年半高位，周漲3.05%，連升4周，本月以來累漲11.6%。金價和銅價漲跌互見，反映資金撤出避險資產，轉投被視為全球經濟好轉指標的銅。

油價方面，紐約期油上周五收報每桶45.53美元，周漲8.02%，連升4周，本月以來累漲27.21%。石油輸出國組織和盟國(OPEC+)本周一(11月30日)和周二(12月1日)召開會議，分析員原本普遍預期會押後增產計劃3個月，惟近期油價急漲令最終決定增添不明朗，特別是部分成員國意見分歧。

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