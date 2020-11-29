美股前瞻：美「黑五」網購破頂　3因素撐道指明年續上

美國感恩節翌日的「黑色星期五」向來是消費者爆買日子，今年由於疫情關係，更多消費者避免前往擠迫的商店和親身排隊，改為網購。Adobe Analytics數據顯示，今年「黑色星期五」網上消費開支按年勁增21.6%，至破紀錄的90億美元，成為美國歷來第二大網上消費日，僅次於去年的「網絡星期一」。

至於今年的「網絡星期一」更可望成為歷來最大網上消費日，相關消費開支料介乎108億至127億美元，相當於按年增15至35%。

市況方面，美股上周五(27日)的「黑色星期五」只有半日市，在假後交投較淡下，道指收市升37點，至29,910點，標指和納指齊創收市新高。俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數上周五收報20.84點，為2月以來最低，盤中更曾跌穿20點的「恐慌分水嶺」，是2月以來首次。

綜觀11月以來，道指累漲近13%，若升勢持續，有望創1987年一月以來最大單月漲幅。標指和納指11月以來分別累漲11.2%和11.8%，勢是4月以來最佳。資金輪轉情況顯著，「舊經濟」金融股過去一個月漲逾17%，工業股亦累升逾15%，連月來熱炒的科技股則僅錄單位數升幅。

長期好友、沃頓商學院教授西格爾提出3大利好因素，預期美股明年將延續漲勢。首先是聯儲局和政府提供龐大流動性，讓M1基礎貨幣供應自3月以來增44%；其次是疫苗進展快過預期，使投資者能釋放被抑制的流動性，並在明年經濟復甦時增加開支；最後是美國大選結果也利好，因共和黨可能控制參議院，降低民主黨加稅機會，而且候任總統拜登不太可能像現任總統特朗普般，做出一些瘋狂的貿易決策。

除上述3項因素外，西格爾還估計明年企業盈利將超預期，直言在低利率環境下，投資者難以抗拒股票，看好明年是相當繁榮的一年。

另外，本周焦點之一是聯儲局主席鮑威爾和財長姆紐欽將於周二(12月1日)到參議院銀行委員會作證，討論疫情下用於提振經濟的緊急措施。周五(12月4日)出爐的美國11月非農業職位增幅料放慢至50萬個，失業率則料較10月降0.1個百分點至6.8%。

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